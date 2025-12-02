نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوزير "محمد صلاح" يزور أجنحة العديد من الشركات العالمية المشاركة بالمعرض لبحث سبل التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفد من مؤسسة روس ابرون اكسبورت الروسية، بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025”، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المعرض.

وخلال اللقاء، أكد الوزير "محمد صلاح" أن وزارة الإنتاج الحربي تعد منذ تأسيسها ركيزةً أساسية للتصنيع العسكري بمصر، فمهمتها الأساسية تتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، مضيفًا أن الوزارة حريصة على دفع عجلة الإنتاج والتنمية بمصر من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار تنافسية وكذا المشاركة في مختلف المشروعات القومية، لافتًا إلى أن منظومة العمل بالوزارة فريدة من نوعها تشمل (15) شركة صناعية و(4) شركات متخصصة في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات، بالإضافة إلى شركة للصيانة ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي، كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وتضم كل هذه الجهات كوادر على أعلى مستوى من أبناء الإنتاج الحربي الذين لا يألون جهدًا لتظل الوزارة رائدة الصناعات العسكرية والمدنية في مصر.

من جانبهم أوضح ممثلو "روس ابرون اكسبورت" أن المؤسسة الروسية تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في الشرق الأوسط للإنتاج المشترك للمركبات المدرعة والأسلحة الصغيرة والأسلحة المضادة للدبابات وأنها ليست فقط مورّد موثوق به للمنتجات النهائية ولكنها أيضًا شريك إستراتيجي في مجال نقل التكنولوجيا، معربين عن تطلّع شركتهم إلى فتح آفاق للتعاون العسكري مع الإنتاج الحربي وتصنيع منتجات جديدة عالية التقنية بأيدي مصرية، مؤكدين أنه تم الحرص على مشاركة المؤسسة بمعرض "EDEX" في كل نسخه نظرًا للأهمية والثقل الذي يحظى به ضمن معارض التسليح والصناعات الدفاعية العالمية، مشيدين بتنظيم "EDEX 2025"، وأشادوا بمعروضات وزارة الإنتاج الحربي وما يشهده جناحها من تميز وتطور كبير بنسخة العام الجاري.

عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة أجنحة عدد من الشركات المشاركة بالمعرض، حيث تم تفقد أجنحة الشركات الصينية (نورينكو، ALIT، POLY TECHNOLOGY) وشركة (TBS) البلغارية، وخلال زيارة هذه الأجنحة استعرض الوزير أبرز المنتجات العسكرية للوزارة (من ذخائر صغيرة ومتوسطة وثقيلة، وأسلحة، ومعدات، ودبابات ومركبات مدرعة، وأنظمة إلكترونية متطورة) والتي يتم تصنيعها وفقًا لأحدث التكنولوجيات، مؤكدًا حرص وزارة الإنتاج الحربي على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات التصنيعية وتبادل الخبرات معها بهدف توطين التكنولوجيات الحديثة بشركاتها.

واطّلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على العروض التقديمية التي قدّمها ممثلو الشركات التي تم تفقد أجنحتها حول أنشطتها وما تقوم بتصنيعه من منتجات، حيث أوضح ممثلو "ALIT" إلى أن الشركة الصينية تقوم بإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات على رأسها أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة والصواريخ الجوالة وأنظمة الحرب الإلكترونية، أما شركة “نورينكو” الصينية فتنتج مجموعة متنوعة من المنتجات العسكرية مثل الدبابات وقاذفات الصواريخ وغيرها من المنتجات، وتتخصص شركة “POLY TECHNOLOGY” في مجال الحلول الدفاعية المتقدمة لمختلف القطاعات العسكرية، وأشار ممثلو "TBS" البلغارية إلى أن شركتهم توفر مجموعة من الحلول التكنولوجية الأكثر ابتكارًا وتقدمًا في العالم لضمان الأمن في الأرض والجو والفضاء.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بما شاهده من منتجات وتقنيات متطورة داخل أجنحة الشركات التي قام بزيارتها، مؤكدًا حرص مصر على التعاون مع الشركات العالمية لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات التصنيعية، وناقش الوزير مع ممثلي هذه الشركات الموضوعات والمجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.

ومن جانبهم أعرب ممثلو الشركات التي تم زيارة أجنحتها عن تطلعهم لفتح آفاق للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي نظرًا لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق شراكات تعاونية استراتيجية مثمرة، وأشادوا بتنظيم المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025” الذي يعكس ما وصلت إليه الصناعات الدفاعية المصرية من تقدم.