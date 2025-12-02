نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة توجه ضربات جديدة لمهربي الدقيق البلدي المدعم وتضبط 25 طنًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت محافظة الجيزة ضربة قوية جديدة لمهربي الدقيق البلدي المدعم، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأنشطة التجارية والتموينية لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للمساس بمنظومة الدعم.

وقد تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات المكثفة التي تنفذها مديرية التموين على مستوى المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 500 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم بإجمالي 25 طنًا، بالإضافة إلى التحفظ على السيارات المستخدمة في عمليات التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة استمرار الحملات التموينية الموسعة لفرض الانضباط على الأسواق والتصدي لأي ممارسات تهدف للإضرار بالدعم أو تداول سلع مجهولة المصدر، مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة أن الحملات المنفذة خلال الأسبوع الجاري تأتي ضمن خطة رقابية محكمة يجري تنفيذها بالتعاون مع الأحياء والمراكز، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز الرقابة على تداول السلع التموينية الأساسية.

591711418_1194142792905604_2261295943799268539_n

592384722_1194142746238942_5967380638070373035_n

594525123_1194142716238945_4743902950834265346_n

591940770_1194142652905618_5813945150310516059_n