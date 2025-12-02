نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة الفضاء المصرية تحتفل بيوم الفضاء الإيطالي وتعزز التعاون المصري–الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار احتفال وكالة الفضاء المصرية بيوم الفضاء الإيطالي، استضافت الوكالة بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة اليوم 2 ديسمبر 2025 بمقر أكاديمية الفضاء فعالية متميزة جمعت قيادات القطاع الفضائي المصري والدولي، وممثلي الشركات الإيطالية الرائدة في تكنولوجيا الفضاء، افُتتح الحدث بكلمة رسمية من الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الذي رحب بالحضور وأعرب عن سعادته بهذه المناسبة مؤكدًا على التعاون الوثيق بين البلدين، والممتد لقطاع تكنولوجيا علوم الفضاء.

شدد المتحدثون ومنهم الدكتور تيديان واتارا، رئيس وكالة الفضاء الإفريقية، والسيدة ماريلّا لاروتشّا، الوزيرة المفوضة ونائبة سفير إيطاليا لدى مصر، على أهمية تعزيز الشراكات طويلة الأمد بين مصر وإيطاليا والدول الإفريقية، ودور القطاع الصناعي في دعم البرامج الفضائية، وبناء بنية تحتية وطنية متقدمة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

تلى ذلك تنظيم مجموعة من ورش العمل المتخصصة والعروض التقنية التي قدمتها الشركات والهيئات المشاركة، كما ناقش المشاركون آفاق التعاون الصناعي والحكومي المشترك، بما يشمل تعزيز نقل التكنولوجيا، التعاون في إنشاء منصات تصنيع صغرى للأقمار الصناعية وتبادل الخبرات في تطبيقات الاستشعار عن بعد ومراقبة الأرض لخدمة القطاعات المدنية والزراعية، إلى جانب دراسة آليات دعم استدامة البرامج الفضائية بين مصر وإيطاليا والدول الإفريقية لتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية طويلة الأمد.

واختتمت الفعالية بجلسة نقاش مفتوحة حول فرص المشروعات المشتركة في الإطار المصري–الإفريقي، مع التأكيد على أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والصناعي والمؤسسات الأكاديمية في بناء الكفاءات ونقل المعرفة، وتعزيز منظومة فضاء إقليمية متقدمة وقادرة على المنافسة. كما شهد الحدث لقاءً تعارفيًا موسعًا بين ممثلي الشركات الإيطالية والمؤسسات المصرية والأفريقية لتعزيز سبل التعاون المستقبلي.