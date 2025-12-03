نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الهولندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد "دافيد فان فييل" وزير خارجية هولندا يوم الثلاثاء ٢ ديسمبر، لبحث العلاقات الثنائية ولتناول التطورات في قطاع غزة.

رحب الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات بين مصر وهولندا من تطور على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى الفرص الواعدة المتاحة لدفع العلاقات الاقتصادية، داعيًا الجانب الهولندي إلى تعزيز استثماراته في مصر والاستفادة من الفرص والحوافز المتعددة، خاصة في المناطق الاقتصادية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى. كما ثمن التعاون البناء القائم بين البلدين فى ملف الهجرة.

وتبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء التطورات في قطاع غزة، حيث جدد وزير الخارجية التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ للسلام وتثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك المضي قدمًا في تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ بشأن غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، ودعم جهود إعادة إعمار القطاع.

وأكد أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وأعرب الوزير عبد العاطي في هذا السياق عن تطلع مصر إلى المشاركة الفاعلة من جانب هولندا في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة الذي تستضيفه مصر.