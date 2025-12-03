نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توسعة رعاية الأطفال بمستشفى أم الأطباء بالجيزة ورفع الطاقة الاستيعابية لـ8 أسرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال رفع كفاءة وتحسين الخدمات الصحية بمستشفيات المحافظة وفي ذلك الصدد اطّلع المحافظ على تقرير بنتائج الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور إسحق جميل مدير مديرية الشؤون الصحية بمستشفى أم الأطباء، والتي شملت متابعة أقسام الطوارئ والعيادات الداخلية لضمان سرعة استقبال الحالات خاصة الأطفال.

وتضمّن التقرير الانتهاء من تطوير قسم رعاية الأطفال ورفع طاقته الاستيعابية من 5 إلى 8 أسرة عقب استكمال أعمال التجهيز وتوفير الطاقم الطبي والتمريضي اللازم، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للتوسعة غدًا بما يساهم في خدمة عدد أكبر من الحالات وتقليل الحاجة لتحويل الأطفال إلى مستشفيات أخرى.

كما شمل التقرير تعزيز منظومة الطوارئ من خلال دعم تواجد أطباء متخصصين للأطفال، إلى جانب زيادة عدد الأطباء بالعيادات المسائية لتحسين مستوى الخدمة وتقليل فترات الانتظار.

بالإضافة إلى التأكيد علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى والتنسيق الذي تم لصرف النواقص لضمان استمرار الخدمة دون أي عجز.

كما أكد أهمية تكثيف إجراءات مكافحة العدوى داخل الأقسام المختلفة، والتزام فرق المتابعة بتطبيق أعلى معايير الأمان والجودة.

وتابع المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال الجارية داخل المستشفى، ومنها تجهيز وحدة غسيل الكلى للأطفال ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، والتي من المقرر بدء تشغيلهما قريبًا بهدف استكمال منظومة الرعاية المتخصصة التي تقدمها المستشفى للأطفال.

وفي ختام التقرير، أكد الدكتور إسحق جميل إسحق مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة أن المديرية مستمرة في رفع جاهزية مستشفى أم الأطباء وتحسين جودة خدماته، بما يضمن تقديم رعاية آمنة وسريعة للأطفال وأسرهم.

