نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية “السرشجي” بنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، في الندوة النقدية التحليلية لرواية “السرشجي” للكاتبة الصحفية الدكتورة هبة عبدالعزيز، والتي استضافتها نقابة الصحفيين بحضور نخبة من المهتمين بالشأن الأدبي.

وأكد النائب الدكتور طارق سعده خلال كلمته أن الرواية تُعد من الأعمال الأدبية التي تواكب تطورات العصر الرقمي؛ حيث تمزج بين المشاعر الإنسانية والعالم الافتراضي، وتُبرز حالة الصراع التي يعيشها الإنسان المعاصر بين حياته الواقعية وبين عالم التكنولوجيا الحديثة وما يفرضه من أنماط جديدة للحياة.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن التطور المتسارع في عالم الرقمنة بات يفرض تحديات حقيقية على الفرد، خاصةً لدى من يشعرون بالقلق من اقتحام عالم التكنولوجيا. واستشهد بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة، ومن بينها “شات جي بي تي 5 ”، الذي وصفه بأنه أحد الابتكارات المتقدمة القائمة على المحادثة العاطفية، وهو ما يعكس عمق التداخل بين الإنسان والآلة في العصر الحالي.

ودعا سعده الحضور إلى عدم الخوف من التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بل استثمارها وتطويعها لخدمة الإنسان، مؤكدًا أن الهروب منها ليس حلًا، وأن الوعي هو السبيل الأمثل للتعامل مع هذا التطور.

ووجّه نقيب الإعلاميين تحية تقدير للكاتبة الدكتورة هبة عبدالعزيز على إصدارها الروائي، متمنيًا لها مزيدًا من التوفيق، ومشيرًا إلى أن “السرشجي" تُعد رواية واعدة وقابلة للترجمة إلى لغات عدة نظرًا لتناولها قضية إنسانية عالمية تتمثل في الصراع بين الواقع والآلة.

وكان نقيب الصحفيين خالد البلشي، قد استقبل الدكتور طارق سعده لدى وصوله النقابة، واصطحبه إلى مكتبه قبل التوجه إلى قاعة الندوة.

وأعرب "سعده" في ختام كلمته عن سعادته بالمشاركة داخل نقابة الصحفيين، مؤكدًا أنها كانت ولا تزال بيتًا للمثقفين والمبدعين.