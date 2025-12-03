نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس.. الهيئة العامة للأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لتقلبات جوية خلال الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقيقة تعرض البلاد لتقلبات جوية.. تطورات حالة الطقس لحظة بلحظة

حالة الطقس، مع انتشار أخبار خلال الساعات الماضية عن تعرض البلاد لتقلبات جوية خلال الأيام القادمة، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض البلاد لتقلبات جوية الأيام المقبلة.

حقيقة تعرض البلاد لتقلبات جوية

وأوضحت الدكتورة منار غانم في تصريحات صحفية بأن البلاد لن تشهد تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة، حيث ستصبح الأجواء مستقرة مع التأثر بمصادر كتل هوائية معتدلة في درجات حرارتها، مع التأثر بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

الأجواء الشتوية

وأشارت غانم بأن أجواء الطقس في النهار مازالت أجواء أقرب للأجواء الشتوية على القاهرة الكبرى فدرجة الحرارة العظمى في النهار تتراوح ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية.

حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة

وكشفت غانم أن انخفاض درجات الحرارة أصبح ملحوظ خلال فترات الليل، حيث تصل الحرارة لـ 13 إلى 14 درجة مئوية، وفي المناطق المكشوفة تصل لـ 10 درجة، وتكون الأجواء شديدة البرودة آخر ساعات الليل.

حالة الطقس.. الطرق الزراعية ونشاط الرياح

وأكدت أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح في الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط نسبي للرياح تبلغ سرعته ما بين 30 إلى 35 كم/س، وهو ما يساعد على الإحساس بالبرودة.

حالة الطقس.. وسقوط الأمطار