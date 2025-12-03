نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انتظام أمنى مكثّف حول لجان الدوائر الـ19 الملغاة مع انطلاق التصويت في انتخابات النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع بدء العدّ التنازلي لانطلاق عملية التصويت في الدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، شهد محيط اللجان الانتخابية صباح اليوم الأربعاء انتظامًا كاملًا للخدمات الأمنية، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانضباط.

استعدادات أمنية مكثفة قبل بدء التصويت

ينطلق بعد قليل ماراثون التصويت داخل مصر في الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة، وذلك بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج أمس. وخلال جولة ميدانية في ساعات الصباح الأولى، رُصد انتشار أمني واسع في محيط اللجان والمقار الانتخابية، استعدادًا لفتح أبواب التصويت في التاسعة صباحًا.

وشهد محيط اللجان وجودًا مكثفًا لرجال الشرطة، الذين قاموا بعمليات تمشيط وتأمين شامل للحرم الانتخابي، إلى جانب انتشار الدوريات الأمنية على الطرق والمحاور المؤدية للجان لضمان السيولة المرورية وتسهيل وصول المواطنين.

مرور ميداني للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين

وفي الإطار ذاته، كثّفت القيادات الأمنية من مديري الأمن والمستويات الإشرافية جولاتها الميدانية على القوات المشاركة بخطة التأمين، وذلك لتنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضمان أعلى درجات الجاهزية والانضباط.

وركزت القيادات خلال جولاتها على التأكيد على حسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني خصوصًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير كل التسهيلات اللازمة لهم خلال عملية الإدلاء بأصواتهم.

مواعيد التصويت وإعلان النتائج في الدوائر الـ19

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 1 و2 ديسمبر لتصويت المصريين بالخارج في الدوائر الملغاة، على أن يُجرى التصويت داخل مصر اليوم وغدًا 3 و4 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى يوم 11 ديسمبر.

وفي حال وجود جولة إعادة، يبدأ الصمت الانتخابي يوم 23 ديسمبر، وتُعقد الإعادة بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، وبالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، على أن تُعلن نتيجتها النهائية في 4 يناير المقبل.

الدوائر الـ19 التي تُعاد فيها الانتخابات

تشمل الدوائر الملغاة في عدد من المحافظات على النحو التالي:

الجيزة: الدائرة الثامنة (إمبابة).

قنا: دوائر مراكز قنا، قوص، نجع حمادي، أبوتشت.

سوهاج: دوائر مراكز سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشاة، دار السلام.

البحيرة: دمنهور، أبو حمص، إيتاي البارود.

الإسكندرية: الرمل أول.

أسيوط: مركز الفتح.

الفيوم: مركز الفيوم، مركز إبشواي.

وتأتي هذه الترتيبات لضمان استكمال العملية الانتخابية في الدوائر التي أُلغيت نتائجها خلال المرحلة الأولى، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية لتأمين كل مراحل التصويت.