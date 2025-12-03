نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تشهد إطلاق النسخة الثالثة من برنامج “قادة المناخ” في المقال التالي

شهدت السيدة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي بوزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات إطلاق النسخة الثالثة من برنامج “قادة المناخ”، والذي نُظم تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والبيئة، وبالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وشركة المصرية للاتصالات WE ومؤسسة YLF – Youth Leaders Foundation.

وتأتي النسخة الجديدة من البرنامج في إطار دعم الشباب والمرأة المهتمين بالعمل المناخي، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مواجهة التحديات البيئية، بما يعكس الدور الحيوي لهذه الفئات في دفع جهود التنمية المستدامة.

وشهدت الفعالية حضور كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندسة سارة البطوطي عضو المجلس ومقررة لجنة البيئة والتغيرات المناخية وسفيرة الأمم المتحدة للمناخ، إلى جانب النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، وعدد كبير من الشباب والمهتمين بقضايا المناخ.

ويُعد برنامج Climate Leaders – قادة المناخ واحدًا من البرامج الرائدة التي تدعم أفكار ومشروعات الشباب والأنشطة الطلابية الهادفة لمواجهة التحديات البيئية بمختلف أشكالها.

وتضمنت الفعاليات جلسة حوارية بعنوان "قادة المناخ من الفكرة إلى الأثر.. حوار بين الخبرة والطموح"، بالإضافة إلى عرض فيلم قصير يبرز أهم إنجازات النسختين السابقتين من البرنامج، إلى جانب تقديم عرض تعريفي حول مراحل النسخة الجديدة وخطة تنفيذها والإطار الزمني لكل مرحلة.



