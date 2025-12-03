نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن: تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ركيزة أساسية للوزارة.. وأكثر من 1.2 مليون مستفيد من “كرامة” و1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، حول الجهود المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم يمثلان محورًا رئيسيًا في سياسات الوزارة، وفي توجهات الدولة لبناء مجتمع شامل يضمن الحماية والفرص المتكافئة للجميع. وأضافت أن هذا اليوم العالمي يأتي ليُجدّد التأكيد على أهمية المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، وإبراز حقوقهم، والعمل على إزالة أي عوائق قد تحد من مساهمتهم في مسار التنمية.

وأشار التقرير إلى أن جهود الدولة في هذا الملف تستند إلى إطار دستوري وتشريعي واضح، يشمل الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدّقت عليها مصر، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره المرجعية المنظمة للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.

1. برامج الحماية الاجتماعية

أوضح التقرير أن الوزارة وسّعت برامج الحماية الاجتماعية لتشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه.

كما تم إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة. وخلال عام 2024/2025 فقط، تم تسجيل 136،792 طلبًا جديدًا و66،804 طلبًا لإعادة الإصدار، بالإضافة إلى طباعة 152،763 بطاقة منها 43،717 بدل فاقد أو تالف.

وأطلقت الوزارة حملة «هنوصلك» لمساعدة غير القادرين على الوصول للخدمات، بمشاركة 5156 متطوعًا عبر مكاتب التأهيل المتنقلة.

2. خدمات الرعاية والتأهيل

تقدم الوزارة خدماتها عبر 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد ومتعددي الإعاقات.

كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

3. الدمج التعليمي

دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة من خلال توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية 3.196 مليون جنيه.

كما تم صرف منح للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، وتقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجتمع المدني.

4. الإتاحة وتيسير الحركة

تم تنفيذ أعمال إتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل، بقيمة 156 مليون جنيه، تحملت الوزارة نصفها عبر تحويل 78 مليون جنيه لتمويل التنفيذ.

5. التأهيل والتشغيل

توسعت الوزارة في برامج التدريب بالتعاون مع وزارتي العمل والاتصالات، وأطلقت منصة «تأهيل» لدعم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بجانب فتح مسارات للمشروعات الصغيرة والمشاركة في المعارض الإنتاجية.

6. مشروع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية، يجري العمل على تنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل 6 مراكز للتجميع والمواءمة.

وتم التعاقد مع شركة أوتوبوك الألمانية لتجهيز هذه المراكز وتدريب 40 متدربًا لمدة عام، في خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية داخل مصر.

وفي ختام التقرير، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي تقديرها لكافة الجهود الوطنية الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، داعيةً إلى تعزيز الوعي واحترام التنوع، وتوفير بيئة تضمن مشاركة عادلة وكاملة في جميع مجالات الحياة.

كما شددت الوزارة على أن بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا هو مسؤولية مشتركة، وأن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من مسار التنمية في مصر.

