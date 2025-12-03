نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يستعرض محاور الحصاد الأسبوعي ويؤكد التفاؤل بمسار المباحثات مع صندوق النقد واستمرار الإصلاحات الاقتصادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يستعرض محاور الحصاد الأسبوعي ويؤكد التفاؤل بمسار المباحثات مع صندوق النقد واستمرار الإصلاحات الاقتصادية

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك حالة من التفاؤل بأن تسير الأمور مع بعثة صندوق النقد الدولي في الإطار الجيد، وذلك في ضوء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن بعض المؤشرات تجاوزت المستهدفات المتفق عليها مع الصندوق. جاء ذلك في مؤتمر موسع عقده رئيس الوزراء عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير المالية أحمد كجوك لعرض تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بدعم من الرئيس

استهل رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى عرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن موافقة الرئيس على بدء تنفيذها تأتي في إطار الإصلاحات الواسعة التي تتبناها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم القطاع الخاص للانطلاق بقوة خلال الفترة المقبلة.

نجاح كبير في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

أكد رئيس الوزراء أن افتتاح معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" كان الحدث الأبرز هذا الأسبوع، مشيرًا إلى النجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة من المعرض، وقدرته على جذب عدد كبير من الشركات والدول العالمية، ما عزز مكانة مصر في تنظيم المعارض الدفاعية. وأشاد بتوجيهات الرئيس واهتمامه بتعميق الصناعة الوطنية في مجالات الصناعات العسكرية حفاظًا على قوة الدولة.

تفاؤل بمسار المباحثات مع صندوق النقد الدولي

انتقل رئيس الوزراء للحديث عن الملف الاقتصادي، موضحًا وصول بعثة صندوق النقد قبل يومين لبدء المراجعتين الخامسة والسادسة، وبدء لقاءاتهم مع الوزراء والمسؤولين المعنيين. وأشاد بالنتائج الإيجابية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن بعض المؤشرات حققت أداءً أفضل من المستهدفات.

تحديث "وثيقة سياسة ملكية الدولة"

أعلن مدبولي بدء عملية تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة مع قرب انتهاء الإطار الزمني المحدد لها في ديسمبر الجاري، موضحًا أنه تم عقد لقاءات موسعة مع الجهات المعنية؛ تمهيدًا للانتهاء من النسخة الجديدة في مارس المقبل، وطرحها للحوار المجتمعي.

تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بملف التسهيلات الضريبية كأولوية لدعم النمو، موضحًا أن الحزمة الجديدة تتضمن أربع شرائح تستفيد من التسهيلات، وأن الحزمة الأولى تم تنفيذها العام الماضي، بينما تبدأ الحزمة الثانية هذا العام، بهدف تحقيق طفرة في هذا الملف المهم الذي يشجع القطاع الخاص على التوسع والاستثمار.

تركيز متزايد على قطاع التعدين وتوسيع اكتشافاته

وفيما يخص قطاع التعدين، أكد مدبولي أنه يحظى باهتمام كبير من الدولة، مشيرًا إلى الإعلان الدوري عن نجاحات في قطاعي الغاز والبترول. كما تطرق للحوافز الجديدة التي أعلنتها وزارة البترول لجذب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في المعادن النادرة والأرضية، تمهيدًا لإطلاق المسح الجيولوجي الجديد باستخدام أحدث التقنيات.

متابعة مشروعات إحياء القاهرة التاريخية وتطوير منطقة الأهرامات

أوضح رئيس الوزراء أنه قام خلال الأسبوع بجولة موسعة في مناطق القاهرة التاريخية والإسلامية لمتابعة أعمال الترميم والبناء، مؤكدًا أن الدولة تعمل على إعادة هذه المناطق إلى أصلها التاريخي، مع الاستفادة من الأبنية في إنشاء وحدات فندقية لزيادة الحركة السياحية. كما تم عقد اجتماع خاص لبحث خطة تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، وإضافة غرف فندقية وأنشطة سياحية وترفيهية جديدة، استكمالًا لما تم إنجازه من تطوير بمنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

التوسع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية

لفت مدبولي إلى أن هناك خطة لإنشاء أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن القطاع السياحي يشهد حاليًا طفرة كبيرة، وأن الحكومة تستهدف مضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات القليلة المقبلة.

ختام المؤتمر: استمرار جهود الحكومة في كل المسارات

اختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على استمرار الحكومة في تنفيذ خططها الإصلاحية والاقتصادية والتنموية، واستكمال مشروعات إحياء القاهرة التاريخية وتطوير المناطق السياحية والأثرية، بما يحقق الأهداف المنشودة ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية.