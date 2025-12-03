عاجل- الحكومة: تفاؤل واسع بمسار المباحثات مع صندوق النقد الدولي في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: تفاؤل واسع بمسار المباحثات مع صندوق النقد الدولي في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجود حالة من التفاؤل بشأن مسار المباحثات الجارية مع بعثة صندوق النقد الدولي، وذلك عقب وصولها منذ يومين لبدء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك مع مصر. وأوضح رئيس الوزراء أن البعثة بدأت بالفعل لقاءاتها مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لمتابعة آخر التطورات الاقتصادية.

وأشار مدبولي إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس أداءً إيجابيًا يفوق ما كان مستهدفًا ضمن الاتفاق مع الصندوق، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن التحسن الملحوظ في بعض المؤشرات يعزز الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بكفاءة.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذا الأداء يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز استقرار السوق، مؤكدًا استمرار العمل على استكمال خطوات الإصلاح وتحقيق مزيد من الضبط المالي والنمو الاقتصادي.