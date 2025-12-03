عاجل- الحكومة تطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بعد موافقة الرئيس لدعم الاستثمار والقطاع الخاص

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تطلق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بعد موافقة الرئيس لدعم الاستثمار والقطاع الخاص

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على بدء تنفيذها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة واسعة من الإصلاحات التي تنفذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس الوزراء أن عرض الحزمة على الرئيس جاء في إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أكثر مرونة وجاذبية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات تمثل امتدادًا لمسار الإصلاح الضريبي الذي يستهدف إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوفير حوافز تدعم نمو الأنشطة الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية للسوق المصري.

وأكد مدبولي أن الحزمة الجديدة تعكس حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تنشيط الاستثمار وتيسير الإجراءات، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى واستدامة مالية أفضل.