نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 30 طن كفتة منتهية الصلاحية قبل طرحها للتداول بالأسواق داخل منشأة مخالفة بمركز أبو النمرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الحملات المكثفة التي تنفذها مديرية تموين الجيزة والتي أسفرت عن ضبط منشأة غير مرخصة بناحية الحرانية بمركز أبوالنمرس تقوم بتصنيع الكفتة من مُجزآت الدواجن ومواد أخرى غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6000 كيس كفتة، وزن الكيس 5 كيلوجرامات بإجمالي 30 طنًا منتهية الصلاحية كانت معدّة للطرح والتداول بالأسواق.

وأكد محافظ الجيزة على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنتجات والسلع الغذائية التي قد تُلحق الضرر بصحة المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون.

ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين، أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتسليم المخالف برفقة محضر الضبط إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية مضيفًا أن الحملة نُفذت برئاسته وعضوية سلطان النجار، مدير الرقابة المركزية بالمديرية، وبمشاركة الدكتور عزام عيد أبوطالب من مديرية الطب البيطري.

