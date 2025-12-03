نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العربية للتصنيع وتوقع بروتوكول للتعاون مع كبري الشركات التركية العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكولا للتعاون بين الهيئة وشركة أميستون إنترناشيونال جروب للتجارة

والتي وقعها عن الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع

وخلال فعاليات التوقيع أوضح اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تتطلع بقوة إلي التعاون الجاد وزيادة فرص الإستثمار الحقيقي، وترحب بعقد الشراكات لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي.

معربا عن اعتزازه بالتعاون مع شركة أميستون التركية ،

وأوضح أن مجالات التعاون تتضمن توطين أحدث التكنولوجيات في مجال تقنيات وأنظمة الصناعات الدفاعية.

وأشار أننا نتطلع من هذا التعاون أن تصبح الهيئة العربية للتصنيع

مركزًا إقليميًا للتعاون ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع شركةأميستون ، بما يلبي احتياجات القوات المسلحة المصرية، ويدعم الدول الشقيقة والصديقة

من جانبه، أعرب كبار مسئولي شركة أميستون التركية عن اعتزازه بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع، الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالمنطقة العربية والأفريقية، مشيرا أن شركة أميستون تهتم في صناعاتها بمطابقة معايير الجودة العالمية، وهذا ما يتوافر بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع

وفي سياق متصل، حرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تفقد جناح شركة أمستون حيث أكد على أهمية زيادة فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة بين الجانبين.