نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعيين السيد أحمد سمير عبد الوهاب وكيلًا دائمًا لوزارة الأوقاف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارًا بتعيين السيد أحمد سمير عبد الوهاب السعيد سالم، في وظيفة الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، وذلك بالمستوى الوظيفي الممتاز، لمدة عام، بناءً على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء.

وذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بقدراتها الإدارية، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف قطاعاتها، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتوسيع نطاق خدماتها وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية في كافة مجالات العمل الديني والإداري.

والوزارة ترجو له التوفيق والسداد في أداء مهامه.