كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين بالجيزة

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام مستشفى أم المصريين.

وأوضحت الشركة أن أعمال الإصلاح تتطلب قطع المياه عن عدد من المناطق، وتشمل: "المنيب – ساقية مكي – العمرانية – الهرم – فيصل – وجزء من مدينة الجيزة"، وذلك لحين الانتهاء من الإصلاح وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.

وإذ تأسف الشركة عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، فإنها تؤكد بذل أقصى الجهود لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة للمواطنين في أسرع وقت.

وأكدت الشركة أنه تم الدفع بسيارات شفط المياه والبدالات المحمولة بجانب فرق الإصلاح الفنية، لسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

كما توفر الشركة سيارات مياه شرب نظيفة بالمناطق المتأثرة لحين انتهاء أعمال الإصلاح وعودة الخدمة بشكل طبيعي، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

