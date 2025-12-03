نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليوم العالمي لذوي الهمم.. الأزهر للفتوى يوجه "5 رسائل "دعم لكل أسرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في اليوم العالمي لذوي الهمم.. 5 رسائل دعم لكل أسرة ترعى طفلًا مميزًا.

1️⃣ أثرُكم أعظم مما تظنّون

حنانُكم وصبرُكم يبنيان في قلوب أبنائكم أمانًا لا يُقدَّر بثمن، فأبناؤكم أضاءوا بيوتكم بمعاني الرحمة، وغرسوا فيكم الصبر والإحسان.

2️⃣ ستُبهركم النتائج

كم من طفلٍ قيل عنه "لا يستطيع"، فإذا هو من حفظة القرآن، أو من المبدعين علميًّا وفنيًّا ورياضيًّا، ولكن خلف كل طفلٌ مميز من ذوي الهمم، أسرةٌ واعية مثابرة تضيء له الطريق.

3️⃣ رحلتكم مصدرُ إلهام للآخرين

مواقفكم اليومية رسالة أمل لمن حولكم؛ وتجارِبكم تبني مجتمعًا داعمًا ومساندًا، وقد قال سيدنا رسول الله ﷺ: «المُؤمنُ للمُؤمن كالبُنيان يشُدُّ بعضُه بعضًا». [متفق عليه]

4️⃣ المعرفة قوة

التعلّم جزءٌ من مهمتكم النبيلة؛ فاسألوا المتخصصين، واطلبوا المساعدة عند الحاجة، فالدعم المعرفي والنفسي ركيزتان أساسيتان لنجاح هذه الرحلة.

5️⃣ عطاؤكم صدقةٌ جارية

كل سهرٍ وتعبٍ ورعايةٍ هو صدقةٌ يكتبها الله سبحانه لكم في موازين الحسنات، وقد قال سيدنا ﷺ: «… وتُسمِعُ الأصَمَّ، وتَهدي الأعمى، وتدُلُّ المستدِلَّ على حاجتِه، وتسعى بشدَّةِ ساقَيْكَ مع اللَّهفانِ المستغيثِ، وتحمِلُ بشدَّةِ ذراعَيْكَ مع الضَّعيفِ: فهذا كلُّه صدقةٌ منك على نفسِك». [اخرجه أحمد]