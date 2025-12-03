نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تحتفي باليوم العالمي لذوي الهمم وتؤكد: تكريمهم واجب ديني إنساني وطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفي وزارة الأوقاف باليوم العالمي لذوي الهمم، الذي يوافق ٣ من ديسمبر من كل عام، مؤكدة أن رعايتهم وتقديم الدعم الكامل لهم واجب ديني إنساني وطني، فهم جزء أصيل من نسيج المجتمع، يتمتعون بما كفله لهم ديننا الحنيف ودستورنا من كرامة وحقوق.

وتواصل الوزارة جهودها العملية في تمكين أبنائها من الأئمة والعاملين من ذوي الهمم، من خلال توفير بيئة عمل ملائمة داخل المساجد والمنشآت التابعة لها، كما تثني الوزارة على النماذج المشرفة من ذوي الهمم الذين تميزوا في مجالات العلم والدعوة وخدمة المجتمع، وتؤكد استمرار تقديم الرعاية والدعم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وإتاحة فرص المشاركة الفاعلة لهم في مسيرة بناء الوطن؛ بما يحقق فيهم معنى "قادرون باختلاف".

وتغتنم الوزارة هذه المناسبة لتجدد عزمها على تعزيز الوعي بحقوق ذوي الهمم من أبنائها ومن غيرهم، وترسيخ ثقافة التكافل والتراحم، والعمل على تمكينهم ودمجهم في كل صور الحياة بالمجتمع؛ تحقيقًا لمقاصد الشريعة وترسيخًا للقيم الإنسانية الراقية، سائلين الله عز وجل أن يحفظ مصر وأبناءها جميعًا من كل سوء.