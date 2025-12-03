نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء رشوان: مصر تؤكد رفضها لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ ما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلًا عن بعض المصادر بشأن التنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام القادمة للخروج من غزة هو دأب المعتاد من الجانب الإسرائيلي فيما يخص الحدود المصرية، موضحًا: "وهذه الأنباء كما ذكر المصدر المسؤول المصري لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "رشوان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّه لا يوجد شيء إطلاقًا اسمه التنسيق بين مصر والجانب الإسرائيلي حول فتح المعبر من الجانب الفلسطيني فقط، أي خروج الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأراضي المصرية.

وتابع، أنّ هذا لم يحدث إطلاقًا، وأنه لا يظن أنه أيضًا سيحدث على الإطلاق فيما بعد، مشددًا، على أن مصر منذ البداية تفتح المعبر من الجانبين، وفي بداية هذه حرب 7 أكتوبر 2023 كان هناك عالقين كانوا موجودين في المنطقة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي نفس الوقت من كان يسمح به ودخل إلى مصر بعض الجرحى والمصابين أو الذين لديهم ارتباطات في دراسة أو غيرها، سمح أيضًا لآلاف العالقين في مصر من الإخوة الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم.

وأردف: "وبالتالي هذه التسريبات أو هذه المزاعم ليست صحيحة على الإطلاق، والمصدر المصري المسؤول أكد هذا، ومصر تؤكد بأن التهجير سواء كان قسريًا أو طوعيًا هو أمر خط أحمر بالنسبة لمصر، إلى جانب التهديد للأمن القومي، اللذان هما الخطان الأحمران بالنسبة للسياسة المصرية".