حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإعادة الانضباط في شوارع العياط

أحمد جودة - القاهرة - شن مجلس مدينة العياط، بقيادة المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، وبمشاركة شرطة المرافق، وإدارة التموين، حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين على الطريق العام، لتسهيل الحركة المرورية وضبط الشارع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.



واستهدفت الحملة السوق الحضاري والمزلقان ومتفرعاته، وشارع محمد فؤاد أبو هميله ومتفرعاته، وشارع المطافي ومتفرعاته، وشارع أبو هشيمه ومتفرعاته، وشارع شكري القوتلي ومتفرعاته.



وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات الباعة الجائلين والتحفظ عليها، ورفع كفاءة الشارع من خلال تعزيز أعمال النظافة وإزالة كافة الإشغالات بما يعيد للشارع مظهره الحضاري ودوره الحيوي، حيث تم التحفظ على 10 عربات كرو، و6 تروسيكلات، و5 موازين، وعمل محضر بالإشغالات المتحفظ عليها.



وشدد رئيس مركز ومدينة العياط على استمرار الحملات يوميًا لرفع كفاءة الشوارع، والتعامل الحاسم مع أي تجاوزات أو إشغالات تعيق الحركة المرورية، مؤكدًا حرصه على تحسين جودة حياة المواطنين وتيسير حركة المرور والمشاة، وضمان حق المواطن في شارع نظيف ومتطور، وبيئة صحية، ومظهر جمالي يليق به.

