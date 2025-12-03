نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تعلن شروط ترشيح رؤساء ووكلاء لجان امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2026/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاستعدادات المكثفة لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2026/2025، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت أبو كيلة، مدير المديرية، عن بدء إجراءات ترشيح رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، وفقًا لتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة على أهمية الالتزام بالضوابط والشروط المحددة لضمان حسن سير العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضحت المديرية أن المقابلات الشخصية للمرشحين ستُعقد على فترات محددة وفق نوعية التعليم، حيث تبدأ المقابلات الخاصة بالتعليم الصناعي والقطاعات الصناعية المركزية يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025، تليها المقابلات الخاصة بالتعليم التجاري والقطاعات التجارية المركزية يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، ثم التعليم الزراعي والقطاعات الزراعية والفندقية المركزية يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، على أن تُعقد جميع المقابلات بمقر لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة فم الخليج الابتدائية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وشددت المديرية على أن الترشح لهذه المهام يتطلب استيفاء استمارة الموانع المعتمدة بخاتم شعار الجمهورية، إلى جانب تقديم صحيفة أحوال حديثة وفق الضوابط المعمول بها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من الواجب الوطني والتكليف الرسمي لجميع العاملين بقطاع التعليم الفني. وأوضحت أن الترشيح يقتصر على فئات محددة تشمل: موجه عام، موجه أول، موجه، ومدير إدارة، ومدير مرحلة، ومدير مدرسة، وكبير معلمين، ومعلم خبير، ومعلم أول (أ)، ورئيس قسم، ووكلاء (أ) أو وكيل قسم تخصصية أو فنية.

كما شددت المديرية على ضرورة الالتزام بالكشوف المعتمدة لجميع العاملين بمدارس التعليم الفني وفق دفاتر الحضور والانصراف، مع تقديم نسخة إلكترونية على أسطوانة CD، مؤكدة أن أي استمارة أو صحيفة أحوال غير معتمدة أو غير حديثة لن يتم قبولها، وسيتم استبعاد المرشح من المشاركة في أعمال الامتحانات.

وأوضحت تعليم القاهرة أن جميع الاستمارات والمستندات سيتم مراجعتها بعناية من قبل الإدارات والمديرية قبل إرسالها مجمعة لكل مدرسة ونوعية تعليم، على أن تصل جميعها إلى لجنة الإدارة المركزية قبل نهاية يناير 2026. كما سيتم تسجيل أسماء المرشحين وفق الأقدمية المطلقة في الوظيفة الحالية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تتوافر فيه الشروط ولم يتقدم دون مبرر مقبول.

وأكدت المديرية أن مديري المدارس ومسؤولي شؤون العاملين يتحملون المسؤولية الكاملة عن إرسال بيانات المرشحين في المواعيد المحددة، وأن أي تقصير أو إهمال سيعرض المتسببين للإجراءات القانونية، كما سيتم الإعلان لاحقًا عن المواعيد النهائية للمقابلات الشخصية لكافة المرشحين.

وفي ختام إعلانها، تمنت تعليم القاهرة التوفيق والنجاح لجميع أبنائها الطلاب، مؤكدة أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تنظيم امتحانات الدبلومات الفنية بأعلى درجات النزاهة والشفافية، وضمان بيئة تعليمية عادلة وآمنة لجميع الطلاب.