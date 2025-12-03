نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعية المصرية لتقدّم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد تنظم فعاليات توعوية ودمجية بعدة مؤسسات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفلت الجمعية المصرية لتقدّم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، من خلال تنظيم سلسلة فعاليات توعوية ودمجية بالشراكة مع مؤسسات تعليمية ومجتمعية وجامعية، تحت شعار عام 2025: «بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز التقدم الاجتماعي».

فعاليات العاصمة الإدارية الجديدة

شارك طلاب “المدرسة الصغرى” بمركز التقدّم في فعالية ترفيهية بمدرسة جلوبال الدولية، تضمنت محاضرة توعوية عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واضطراب طيف التوحد، إلى جانب ورش فنية ورياضية وألعاب تفاعلية، واختُتمت الفعالية بتبادل الهدايا التذكارية والتقاط الصور الجماعية.

الجامعة البريطانية بالقاهرة

نظّمت الجمعية فعالية توعوية بالتعاون مع قسم علم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ألقى خلالها الدكتور محمود فؤاد، مدير مركز التقدّم، محاضرة حول سمات اضطراب طيف التوحد وطرق الدعم الملائمة. كما شهدت الفعالية بازارًا لمنتجات المتدربين وورشًا عملية لتعزيز دمج الطلاب داخل المجتمع الجامعي.

فعالية الكنيسة الإنجيلية والشراكة مع القطاع الخاص

برعاية البنك العقاري المصري العربي، شارك طلاب مركز التقدّم في فعالية احتفالية بمقر الكنيسة الإنجيلية تحت شعار «بناء مجتمعات دامجة»، تخللتها فقرات غنائية، وأنشطة فنية وألعاب تنافسية، وسط أجواء من التفاعل والسعادة. وتؤكد الجمعية أن هذه الشراكات تمثل نموذجًا لمساندة المجتمع المدني والقطاع الخاص لبرامج الدمج.

ورش فنية مع طلاب كلية التربية الفنية

كما نظّمت الجمعية ورشًا فنية شارك فيها أبناء المركز مع طلاب كلية التربية الفنية، قدّموا خلالها أعمالًا إبداعية عززت مهارات التعبير وبناء الثقة، وفتحت جسورًا للتقارب بين الطلاب وأبناء الجمعية عبر الفن.

برامج تدريب وتأهيل خلال العام

وخلال العام، نفّذت الجمعية عددًا من البرامج التدريبية والتأهيلية، أبرزها:

تدريب 180 طالبًا من كلية الطب بجامعة نيو جيزة على مفاهيم الإعاقة وأساليب الدعم.

تدريب طلاب كلية التربية الخاصة بجامعة MUST في برامج عملية.

تنفيذ جلسات علاج بالفن شارك فيها 50 طالبًا من كلية التربية الفنية.

برنامج تدريب من أجل التوظيف بالتعاون مع مؤسسات مثل سبينس ومكتبة مصر العامة وفندق هلنان لاند مارك.

تقديم دورات عالمية في تحليل السلوك التطبيقي ABA معتمد من QABA بمشاركة 98 متدربًا.

جلسات دعم في التخاطب وتنمية المهارات والتربية الرياضية.

شراكة مع البنك الأهلي المصري لتطوير قدرات الهيئات في 9 محافظات وتدريب الأخصائيين في 36 مركزًا.

مشاركة الجمعية في مؤتمرات وملتقيات مهمة مثل المؤتمر العلمي الحادي والعشرين حول التوحد وملتقى «أولادنا» 2024.



رسالة الجمعية

وأكدت الجمعية أن تعزيز الوعي وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الشمول والمساواة، لافتة إلى أن نحو 15% من سكان العالم يعانون من أحد أشكال الإعاقة، مما يستلزم تكثيف الجهود لضمان مشاركتهم الكاملة.

ودعت الجمعية مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات التعليمية لمواصلة العمل المشترك من أجل بناء مجتمع يضمن الكرامة والفرص المتساوية للجميع، مؤكدة استمرارها في رسالتها لتمكين الأبناء ودعمهم يوميًا.

