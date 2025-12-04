نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون الإيجار القديم.. بدء تحصيل الزيادة الواردة بعدد من محافظات الجمهورية بداية من الشهر الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قانون الإيجار القديم.. تحصيل الزيادة الواردة في عدد من محافظات الجمهورية

بدأ قانون الإيجار القديم في دخول حيز التنفيذ وتحصيل الزيادة الجديدة بعد من المحافظات، وذلك بداية من شهر ديسمبر الجاري بعد أن تم تحديد القيم الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة والمتوسطة.

قانون الإيجار القديم وتحصيل القيمة الإيجارية الجديدة

وبدأ ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة، وذلك منذ الأول من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في عدد من المحافظات التي أنتهت حصر الوحدات فيها من قبل اللجان المخصصة، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في القانون.

قانون الإيجار القديم.. القيم الإيجارية المُعدّلة للوحدات المؤجّرة بغرض السكن

وبموجب ما أعلنته لجان الحصر، بدأ العمل رسميًا بـ القيم الإيجارية المُعدّلة للوحدات المؤجّرة بغرض السكن، وفق تقسيم المناطق إلى: متميزة - متوسطة - اقتصادية، ويُلزم القانون المستأجرين بسداد الإيجار الشهري اعتبارًا من هذا الشهر بالقيمة الجديدة لكل فئة.

قانون الإيجار القديم والقيم الإيجارية الجديدة

وتم تحديد القيم الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة والمتوسطة بعدد من المحافظات والتي جاءت كالتالي:-

للوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة يُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه، وبناءً على هذه الضوابط، تُقدر القيمة الإيجارية المستحقة على المستأجرين في بعض الوحدات بقيمة 1750 جنيهًا، تشمل 1000 جنيه وفق الحد الأدنى المقرر، و750 جنيهًا فارق الزيادة الناتجة عن تطبيق القانون بعد العمل به رسميًا منذ سبتمبر الماضي. أما بالنسبة للمناطق المتوسطة والاقتصادية، فقد حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل عن:

400 جنيه للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة.

250 جنيهًا للوحدات الواقعة في المناطق الاقتصادية.

قانون الإيجار القديم وتحديد مستويات المناطق السكنية

ويُذكر أن لجان الحصر في عدد من محافظات الجمهورية كانت قد انتهت خلال الأسابيع الماضية من تحديد مستويات المناطق السكنية، وهو ما سمح ببدء تطبيق منظومة الإيجارات الجديدة اعتبارًا من ديسمبر الجاري، وفق ما نص عليه قانون الإيجار القديم في صورته النهائية.