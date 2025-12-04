نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعزيز التصنيع المحلي للأدوية محور اهتمام رئيس الوزراء لضمان توافر الدواء بالسوق المصرية في المقال التالي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية بالسوق المحلية، مشددًا على أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الحكومة على دعمها خلال هذه المرحلة، عبر توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع.

حضور قيادي لمتابعة ملف الدواء

جاء الاجتماع بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من المسؤولين المعنيين بالقطاع الصحي والدوائي.

دعم الحكومة لتوفير دواء آمن وفعّال

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن توفير دواء آمن وفعّال يمثل مسؤولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية، مؤكدًا استمرار الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.

تخصيص اعتمادات مالية لضمان توافر الأدوية

وأوضح وزير المالية أن الوزارة خصصت مبلغ 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، كما تعمل على إتاحة اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لتلبية الاحتياجات المختلفة، وتعزيز دور الصناعة المحلية في تلبية احتياجات السوق.

آليات استقرار سوق الدواء وسداد المستحقات

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع تناول آليات تعزيز استقرار سوق الدواء، ومتابعة التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية. كما ناقش الاجتماع موقف سداد مستحقات شركات الدواء والتسهيلات اللازمة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء.