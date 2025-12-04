نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأمين دواء آمن للمواطنين محور اجتماع رئيس الوزراء لضمان استقرار سوق الدواء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية بالسوق المحلية، مع التركيز على تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي كأحد المحاور الرئيسية لدعم القطاع الدوائي، من خلال توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة.

آمن أولوية وطنية

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، ودعم تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.

تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء

وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أنه تم اليوم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مضيفًا أن الوزارة تعمل على إتاحة اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

استعراض آليات استقرار سوق الدواء

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آليات تعزيز استقرار سوق الدواء، وما تم تنفيذه من إجراءات لضمان توافر الأدوية خلال الفترة الماضية. كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.

موقف سداد مستحقات شركات الدواء

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بسداد مستحقات شركات الدواء، والتسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء.