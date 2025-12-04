أحمد جودة - القاهرة - مصر تعزز دعم وتمكين ذوي الإعاقة مع إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة

تزامنًا مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، تواصل الدولة تعزيز منظومة دعم وتمكين ذوي الإعاقة عبر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتحسين جودة حياتهم.

إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة

تم إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة للمواطنين من ذوي الإعاقة، لتسهيل حصولهم على مختلف الخدمات الحكومية والاجتماعية والصحية بشكل فعال ومنظم، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز حقوقهم وتمكينهم في مختلف المجالات.

برنامج "كرامة" يدعم 1.2 مليون مستفيد

كما استفاد 1.2 مليون مواطن من ذوي الإعاقة من برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تفوق 11 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة بضمان الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمستفيدين.

إشادات دولية بالتزام مصر بحقوق ذوي الإعاقة

تأتي هذه الجهود متسقة مع إشادات دولية تؤكد التزام مصر بترسيخ حقوق ذوي الإعاقة، وضمان دمجهم الكامل في مختلف مناحي الحياة، بما يعكس الصورة الحضارية للدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.