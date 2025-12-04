أحمد جودة - القاهرة - نائب وزير المالية: هدفنا كسب ثقة المجتمع الضريبي وليس العوائد

قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنّ الحزمة الثانية من الإجراءات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية اليوم تمثل امتدادًا للحزمة الأولى التي حققت نجاحًا ملحوظًا في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال.

وأضاف الكيلاني، في حواره مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الحزمة الجديدة ستُطرح أولًا ضمن حوار مجتمعي لضمان إشراك مختلف الأطراف، بما في ذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية والشركات متعددة الجنسيات، في تحديد أفضل السبل لتطبيقها.

وتابع، أنّ نجاح الحزمة الأولى لم يُقاس بالأرقام فقط، بل برضاء المجتمع الضريبي وفاعليته في التعامل مع الإجراءات الجديدة، موضحًا، أن الحزمة الأولى ركزت على بناء جسور الثقة مع دافعي الضرائب، الذين كانت ثقتهم في النظام الضريبي قد اهتزت سابقًا، ومؤكدًا أن الهدف الأسمى هو إرساء بيئة ضريبية شفافة ومستقرة.

وشدد الكيلاني على أن الحزمة الثانية تتضمن مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والإدارية، بهدف سد الثغرات القائمة وتحسين منظومة الجباية، مع الحفاظ على استمرارية الحوار المجتمعي مع جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى للمجتمع الضريبي والاقتصاد الوطني.