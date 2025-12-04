نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعي الحاجة سبيلة عجيزة التي تبرعت بثروتها لصندوق "تحيا مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة – أحد رموز العطاء والوطنية الصادقة، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى بعد عمرٍ مبارك قضته في الخير والإحسان وخدمة وطنها؛ فهنيئًا لها ما قدمت من قدوة وما ادّخرت من عمل.

كانت الفقيدة نموذجًا منيرًا للمرأة المصرية الأصيلة التي تجود بما تملك في سبيل وطنها، فقد بادرت بالتبرع بكامل ثروتها ومصاغها الذهبي لصالح صندوق "تحيا مصر"، في موقف سيظل خالدًا في ذاكرة الوطن، كاشفًا عن روح الإيثار والولاء، وصادق الانتماء.

يتقدّم وزير الأوقاف بالأصالة عن، وباسم وزارة الأوقاف جمعاء، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدة الكريمة وأهلها وإلى شعب مصر العظيم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمته من عطاء في ميزان حسناتها.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾