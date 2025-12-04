نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025.. تقلبات سريعة وشبورة كثيفة تعيق الرؤية صباحًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 تغيّرات ملحوظة في درجات الحرارة مع استمرار تكون الشبورة الكثيفة على عدد من الطرق، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تتعرض لحالة من التقلبات السريعة ما بين البرودة في الساعات الأولى من الصباح والاعتدال خلال فترات النهار على معظم الأنحاء.

طقس بارد صباحًا ومعتدل خلال النهار

تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر على أغلب المناطق الشمالية، بينما يصبح الطقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويميل للحرارة على جنوب الصعيد.

وفي ساعات الليل، يميل الطقس للبرودة مع انخفاضات واضحة في الدرجات خلال الفترات المتأخرة، ليصبح باردًا على أغلب المناطق الداخلية.

شبورة مائية كثيفة على الطرق

وتحذر الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق اعتبارًا من ساعات متأخرة من الليل وحتى التاسعة صباحًا.

وتؤثر الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى:

شمال البلاد

القاهرة الكبرى

مدن القناة

وسط سيناء

شمال الصعيد

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، مطالبة قائدي المركبات بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وصولًا إلى بعض مناطق جنوب البلاد.

وقد ينتج عن هذه السحب سقوط رذاذ خفيف متقطع وغير مؤثر، لكنه قد يشعر به السكان في الساعات الأولى من الصباح.

فرص أمطار على بعض المناطق

وتتوقع الهيئة فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على:

السواحل الشمالية الغربية

شمال الوجه البحري

مناطق من حلايب وشلاتين

وتكون الأمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، لكنها قد تكون ملحوظة في بعض الفترات.

درجات الحرارة اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أبرز المدن والمحافظات:

القاهرة

العظمى: 25

الصغرى: 18

الإسكندرية

العظمى: 24

الصغرى: 16

مطروح

العظمى: 24

الصغرى: 16

سوهاج

العظمى: 27

الصغرى: 13

قنا

العظمى: 29

الصغرى: 14

أسوان

العظمى: 30

الصغرى: 16