عاجل- بدء التصويت داخل 1775 لجنة انتخابية في 20 دائرة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل أعمال التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الدوائر التي تم إعادتها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، يعقبها بدء إجراءات الفرز وحصر الأصوات.

التصويت داخل 1775 لجنة بـ 20 دائرة في 7 محافظات

تُجرى عمليات الاقتراع داخل 1775 لجنة فرعية موزعة على 20 دائرة انتخابية في 7 محافظات، ويتنافس خلالها 455 مرشحًا للفوز بـ 43 مقعدًا.

وفيما يلي خريطة الدوائر والمحافظات وعدد المرشحين والمقاعد:

أولًا: محافظة الجيزة

الدائرة الثامنة – قسم إمبابة

يتنافس 14 مرشحًا على مقعدين.

ثانيًا: محافظة أسيوط

الدائرة الثالثة – مركز الفتح

يتنافس 18 مرشحًا على 3 مقاعد.

ثالثًا: محافظة سوهاج

الدائرة الأولى – مركز سوهاج: 36 مرشحًا يتنافسون على مقعدين

الدائرة الثانية – مركز أخميم: 14 مرشحًا يتنافسون على مقعدين

الدائرة الثالثة – مركز المراغة: 10 مرشحين على مقعد واحد

الدائرة الرابعة – مركز طهطا: 27 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد

الدائرة الخامسة – مركز جرجا: 40 مرشحًا على مقعدين

الدائرة السادسة – مركز المنشأة: 28 مرشحًا على مقعد واحد

الدائرة الثامنة – مركز دار السلام: 10 مرشحين على مقعد واحد

رابعًا: محافظة قنا

الدائرة الأولى – مركز قنا: 32 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثاني – مركز قوص: 27 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثالثة – مركز نجع حمادي: 38 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الرابعة – مركز أبو تشت: 32 مرشحًا على مقعدين

خامسًا: محافظة الإسكندرية

الدائرة الثانية – قسم أول الرمل:

16 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد.

سادسًا: محافظة البحيرة

الدائرة الأولى – قسم دمنهور: 32 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد

الدائرة الثالثة – مركز أبو حمص: 18 مرشحًا يتنافسون على مقعدين

الدائرة الثامنة – مركز إيتاي البارود: 39 مرشحًا يتنافسون على مقعدين

سابعًا: محافظة الفيوم

الدائرة الأولى – مركز الفيوم: 18 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الرابعة – مركز أبشواي: 6 مرشحين على مقعدين

الدائرة الثانية – مركز إطسا (جولة إعادة): 4 مرشحين على مقعدين

إقبال تدريجي وتسهيلات للناخبين

تشهد اللجان الانتخابية فتحًا منتظمًا وسط إجراءات تنظيمية لتسهيل عملية دخول وخروج الناخبين، فيما تقوم الجهات المعنية بمتابعة سير العملية الانتخابية داخل الدوائر لضمان نزاهة وشفافية التصويت.