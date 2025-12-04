نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مجموعة من التعليمات المنظمة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس، وذلك في إطار تعزيز إجراءات الوقاية وضمان سلامة الطلاب والعاملين خلال اليوم الدراسي.

وجاءت هذه التوجيهات ضمن خطة إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمديرية، بهدف رفع جاهزية المدارس للتعامل السريع والفعال مع أي أعراض صحية طارئة.

وشددت التعليمات على ضرورة قيام المعلمين والمختصين بعزل أي طالب تظهر عليه أعراض مرضية مفاجئة داخل غرفة جيدة التهوية لحين وصول ولي الأمر، مع تسجيل بيانات الحالة ووقت ظهور الأعراض بدقة، وعدم السماح بعودة أي طالب إلى الصف قبل إجراء التقييم الطبي اللازم.

كما أكدت المديرية أهمية إبلاغ الإدارة التعليمية وإدارة الأزمات فورًا في حال ظهور أكثر من حالة بأعراض متشابهة، مع الالتزام بارتداء القفازات عند التعامل مع أي طالب مريض أو أدوات يُحتمل تلوثها.

كما تضمنت التوجيهات حزمة من التعليمات الموجهة لأولياء الأمور، أهمها عدم إرسال الطفل إلى المدرسة عند ظهور حرارة مرتفعة أو قيء أو إسهال، والتوجه إلى أقرب مركز طبي عند ملاحظة أعراض شديدة.

وشددت المديرية على ضرورة متابعة النظافة الشخصية للأطفال بالمنزل وتشجيعهم على غسل اليدين بانتظام، بالإضافة إلى إبلاغ المدرسة فورًا في حال وجود أي حالة مرضية داخل الأسرة قد يكون الطالب خالطها.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة داخل المدرسة عند الاشتباه في حالة مرضية، أوضحت التعليمات ضرورة التواصل الفوري مع ولي الأمر لاستلام الطفل، وتطهير مكان جلوسه والأدوات التي تعامل معها، مع متابعة غياب الطالب والتأكد من تحسن حالته قبل عودته إلى الدراسة.

كما تلزم المدارس برفع تقرير يومي إلى الإدارة التعليمية وإدارة الأزمات يتضمن أي حالات مشتبهة والمتابعات التي تمت بشأنها.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن هذه التعليمات سيتم تعميمها على جميع المدارس لاتخاذ اللازم، في إطار حرصها على توفير بيئة مدرسية آمنة وصحية لجميع الطلاب.