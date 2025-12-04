نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يلتقي مسئولي مركز المعلومات لمتابعة ملفات العمل والتطوير الرقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مسئولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لمتابعة ملفات العمل المختلفة واستعراض مستجدات التقارير الدولية الخاصة بالتحول الرقمي وأثره على الاقتصاد وفرص العمل.

تقرير البنك الدولي حول التحول الرقمي في إفريقيا

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي حول التحول الرقمي في القارة الأفريقية، والذي أكد أن إفريقيا تمر بلحظة حاسمة في مسارها نحو الرقمنة.

وأشار التقرير إلى أن القارة تتمتع بـ طاقة شبابية هائلة، ما يوفر فرصة لإنشاء ملايين الوظائف الرقمية بحلول عام 2030، إلا أنها تواجه عدة تحديات أبرزها:

انخفاض مهارات الاستخدام الرقمي بين الشباب.

ارتفاع تكلفة البيانات والاتصال بالإنترنت.

ضعف البنية التحتية الرقمية في العديد من الدول الأفريقية.

وأوضح التقرير أن الثروة الحقيقية لإفريقيا قد لا تكمن في الموارد الطبيعية مثل المعادن أو النفط أو الأراضي، بل في شبابها الذين يشكلون نحو 60% من سكان القارة تحت سن 25 عامًا، وهو ما يمثل طاقة بشرية هائلة غير مستغلة في ظل تسارع التطور التكنولوجي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

دعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة

أكد التقرير أن ملايين الشباب الأفارقة لا يزالون غير متصلين بالإنترنت ويفتقرون إلى الفرص اللازمة للاستفادة من الاقتصاد الرقمي، وهو ما يشكل دعوة عاجلة للحكومات والمؤسسات الدولية لتطوير المهارات الرقمية وتوفير البنية التحتية المناسبة، بما يسهم في تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار مركز المعلومات إلى أن متابعة مصر لهذه التجارب العالمية مهمة لتطوير استراتيجيات التحول الرقمي المحلي، بما يتيح توفير وظائف رقمية للشباب وتعزيز الاقتصاد الوطني.

أهمية اللقاء

يأتي لقاء رئيس الوزراء مع مسئولي مركز المعلومات ضمن جهود الحكومة لمواكبة التحول الرقمي العالمي، ومتابعة الدراسات الدولية لتطبيق أفضل الممارسات في مصر، مع التركيز على تعزيز المهارات الرقمية بين الشباب وتوفير فرص العمل في قطاعات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وشدد الدكتور مدبولي خلال الاجتماع على ضرورة استغلال البيانات والتقارير الدولية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، لضمان مواكبة مصر للتحولات الرقمية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.