نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجواء أوروبية تضرب مصر.. درجات الحرارة اليوم وأبرد المناطق على مدار اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر اليوم أجواء باردة شبيهة بالطقس الأوروبي، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، واقترابها من الصفر في بعض المناطق الجبلية، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على بداية فصل الشتاء، الذي يبدأ بعد نحو 17 يومًا.

أبرد المناطق اليوم

تسجل سانت كاترين أدنى درجات الحرارة في مصر عند 5 درجات مئوية، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى في نخل إلى 6 درجات، وشمال الصعيد تتراوح بين 12 و15 درجة مئوية، في حين تبلغ درجة الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى 18 درجة.

حالة الطقس العامة

يستمر الطقس اليوم باردًا في الصباح الباكر، معتدل الحرارة خلال النهار على معظم الأنحاء، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود جو بارد مع بداية الليل، ويزداد البرودة في آخره.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد، قد ينتج عنها رذاذ خفيف، لكنه غير مؤثر على معظم المناطق.

درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية

القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 18 والعظمى 25

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 والعظمى 26

6 أكتوبر: الصغرى 16 والعظمى 26

بنها: الصغرى 17 والعظمى 24

الوجه البحري والدلتا

دمنهور: الصغرى 18 والعظمى 24

وادي النطرون: الصغرى 17 والعظمى 25

كفر الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 24

المنصورة: الصغرى 18 والعظمى 24

الزقازيق: الصغرى 18 والعظمى 25

شبين الكوم: الصغرى 17 والعظمى 24

طنطا: الصغرى 17 والعظمى 24

مدن السواحل الشمالية

دمياط: الصغرى 16 والعظمى 23

بورسعيد: الصغرى 17 والعظمى 24

الإسكندرية: الصغرى 16 والعظمى 24

العلمين: الصغرى 16 والعظمى 23

مطروح: الصغرى 17 والعظمى 24

السلوم: الصغرى 15 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 12 والعظمى 24

مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: الصغرى 15 والعظمى 26

السويس: الصغرى 15 والعظمى 26

العريش: الصغرى 11 والعظمى 24

رفح: الصغرى 15 والعظمى 24

جنوب سيناء

رأس سدر: الصغرى 13 والعظمى 25

نخل: الصغرى 6 والعظمى 22

سانت كاترين: الصغرى 5 والعظمى 16

الطور: الصغرى 15 والعظمى 25

طابا: الصغرى 13 والعظمى 23

شرم الشيخ: الصغرى 19 والعظمى 28

مدن البحر الأحمر

الغردقة: الصغرى 17 والعظمى 27

مرسى علم: الصغرى 18 والعظمى 28

شلاتين: الصغرى 22 والعظمى 27

حلايب: الصغرى 24 والعظمى 26

أبو رماد: الصغرى 22 والعظمى 27

رأس حدربة: الصغرى 24 والعظمى 26

شمال الصعيد

الفيوم: الصغرى 13 والعظمى 25

بني سويف: الصغرى 12 والعظمى 25

المنيا: الصغرى 13 والعظمى 26

جنوب الصعيد

أسيوط: الصغرى 12 والعظمى 26

سوهاج: الصغرى 13 والعظمى 27

قنا: الصغرى 14 والعظمى 29

الأقصر: الصغرى 14 والعظمى 30

أسوان: الصغرى 16 والعظمى 30

الوادي الجديد: الصغرى 16 والعظمى 29

أبو سمبل: الصغرى 15 والعظمى 30

نصائح الأرصاد لمواجهة الطقس البارد

ارتداء ملابس ثقيلة خاصة في الصباح الباكر والليل.

الانتباه أثناء القيادة على الطرق بسبب احتمال تكوّن شبورة أو رذاذ خفيف.

الاهتمام بالمناطق الجبلية مثل سانت كاترين ونخل لمواجهة البرودة الشديدة.