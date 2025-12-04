نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلاب أولى ثانوي العام والبكالوريا ينهون اختبارات نوفمبر اليوم بأداء مادتي الفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتهي طلاب الصف الأول الثانوي العام والصف الأول بالبكالوريا اليوم اختبارات شهر نوفمبر، حيث يؤدون الطلاب امتحانات اليوم في مادتي الفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الثانية، في إطار الجدول الزمني المحدد للاختبارات الشهرية.

وأكدت المدارس أن جميع الإجراءات الامتحانية تمت بسلاسة، مع الالتزام بكافة الضوابط الوقائية والتنظيمية لضمان سير العملية التعليمية بشكل منظم.

وشددت الإدارات التعليمية على أهمية متابعة الطلاب لمراجعة المواد التي سيتم امتحانها لاحقًا، مع مراعاة الالتزام بمواعيد الاختبارات والتأكد من استكمال جميع الإجراءات اللازمة قبل الامتحانات لضمان حقوقهم.

جدير بالذكر، أن اختبارات شهر نوفمبر تهدف إلى قياس مستوى فهم الطلاب للمواد الدراسية المختلفة وتعزيز استعدادهُم للامتحانات النهائية.