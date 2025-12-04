نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الإعدادية توجّه الطلاب بسرعة التوجه للمدارس لاستكمال الاستمارات الورقية لاختبارات نصف العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار استعدادات المدارس الإعدادية لانطلاق اختبارات نصف العام، وجهت إدارات المدارس جميع طلاب الصفوف الإعدادية بسرعة التوجه إلى مقار مدارسهم لاستكمال ملء الاستمارات الورقية الخاصة بدخول الامتحانات.

وأكدت المدارس أن استكمال هذه الاستمارات شرط أساسي للسماح للطلاب بأداء اختبارات نصف العام، مشددة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي مشكلات تنظيمية أثناء الامتحانات.

وشددت الإدارة التعليمية على ضرورة اصطحاب الطلاب لجميع المستندات المطلوبة، مع التأكد من تسجيل البيانات بدقة على الاستمارة الورقية، لضمان حقوق الطلاب في أداء الامتحانات دون أي معوقات.

كما دعت المدارس أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم والتعاون مع إدارة المدرسة لإنهاء الإجراءات بسرعة وكفاءة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية منظمة وهادئة أثناء فترة الاختبارات.