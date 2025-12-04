نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الوطنية للانتخابات توجّه بتسهيل دخول الإعلام والمراقبين للجان التصويت بالدوائر الملغاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح مستجدات التصويت في اليوم الأخير من انتخابات الدوائر الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، المقررة في 20 دائرة انتخابية.

تسهيلات لدخول الإعلام وممثلي المجتمع المدني

وجّه القاضي بندارى، رئيس لجنة متابعة انتخابات الجيزة، بتنسيق كامل مع مدير أمن الجيزة لضمان دخول وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى اللجان، وذلك بعد ورود شكاوى حول منع بعض ممثلي الصحف والمنظمات من الدخول.

وأشار بندارى إلى أن هذه الشكاوى جاءت من بعض اللجان في مدرسة يوسف السباعي، مدرسة أحمد عرابي، ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض، مطالبًا بضرورة تسهيل مهمة عمل وسائل الإعلام والمراقبين خلال عملية التصويت لضمان الشفافية.

تفاصيل التصويت في الـ20 دائرة

تجرى عمليات التصويت في 1775 لجنة فرعية على مستوى 20 دائرة في 7 محافظات، ويتنافس فيها 455 مرشحًا على 43 مقعدًا، حيث تمثل الانتخابات فرصة مهمة لإعادة ترتيب التمثيل النيابي بعد إلغاء بعض الدوائر.

محافظة الجيزة

الدائرة الثامنة (قسم إمبابة): 14 مرشحًا على مقعدين

محافظة أسيوط

الدائرة الثالثة (مركز الفتح): 18 مرشحًا على 3 مقاعد

محافظة سوهاج

الدائرة الأولى (مركز سوهاج): 36 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثانية (مركز أخميم): 14 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثالثة (مركز المراغة): 10 مرشحين على مقعد واحد

الدائرة الرابعة (مركز طهطا): 27 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الخامسة (مركز جرجا): 40 مرشحًا على مقعدين

الدائرة السادسة (مركز المنشأة): 28 مرشحًا على مقعد واحد

الدائرة الثامنة (مركز دار السلام): 10 مرشحين على مقعد واحد

محافظة قنا

الدائرة الأولى (مركز قنا): 32 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثانية (مركز قوص): 27 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثالثة (مركز نجع حمادي): 38 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الرابعة (مركز أبو تشت): 32 مرشحًا على مقعدين

محافظة الإسكندرية

الدائرة الثانية (قسم أول الرمل): 16 مرشحًا على 3 مقاعد

محافظة البحيرة

الدائرة الأولى (قسم دمنهور): 32 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص): 18 مرشحًا على مقعدين

الدائرة الثامنة (مركز إيتاي البارود): 39 مرشحًا على مقعدين

محافظة الفيوم

الدائرة الأولى (مركز الفيوم): 18 مرشحًا على 3 مقاعد

الدائرة الرابعة (مركز أبشواي): 6 مرشحين على مقعدين

الدائرة الثانية (مركز إطسا – جولة إعادة): 4 مرشحين على مقعدين

تأكيدات الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد القاضي بندارى أن الهيئة الوطنية تولي أهمية كبيرة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وأن كل الإجراءات التنظيمية تهدف إلى تيسير عمل الإعلام والمراقبين، بما يعكس مستوى الالتزام بالقوانين الانتخابية ويحافظ على حقوق الناخبين.

كما شدد على استمرار متابعة أي شكاوى أو ملاحظات خلال سير عملية التصويت، وضمان أن تكون كل اللجان مفتوحة أمام المراقبين الشرعيين لضمان شفافية النتائج النهائية.