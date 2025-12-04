نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات: فتح جميع لجان الدوائر الملغاة وإبلاغنا بوفاة مرشح بإمبابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بدء اليوم الثاني من عملية التصويت في جميع اللجان التابعة للدوائر الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأكد بندارى أن إجمالي اللجان الفرعية التي فتحت أبوابها اليوم يبلغ 1775 لجنة في 20 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات، مشيرًا إلى تنظيم العملية الانتخابية بشكل كامل لضمان سهولة التصويت للناخبين ومراقبة سير العملية الانتخابية.

تفاصيل فتح اللجان في المحافظات

محافظة الجيزة

الدائرة الثامنة: إمبابة

محافظة الفيوم

الدائرة الأولى: مركز الفيوم

الدائرة الثانية: مركز إطسا

الدائرة الرابعة: مركز أبشواي

محافظة أسيوط

الدائرة الثالثة: مركز الفتح

محافظة سوهاج

الدائرة الأولى: مركز سوهاج

الدائرة الثانية: مركز أخميم

الدائرة الثالثة: مركز المراغة

الدائرة الرابعة: مركز طهطا

الدائرة الخامسة: مركز جرجا

الدائرة السادسة: مركز المنشأة

الدائرة الثامنة: مركز دار السلام

محافظة قنا

الدائرة الأولى: مركز قنا

الدائرة الثانية: مركز قوص

الدائرة الثالثة: مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة: مركز أبو طشت

محافظة الإسكندرية

الدائرة الثانية: قسم أول الرمل

محافظة البحيرة

الدائرة الأولى: قسم دمنهور

الدائرة الثالثة: مركز أبو حمص

الدائرة الثامنة: مركز إيتاي البارود

إبلاغ الوفاة وطمأنة الهيئة على سير العملية الانتخابية

أوضح بندارى أنه تم الإبلاغ صباح اليوم عن وفاة سعيد عبدالواحد عبدالمتعال عبدالواحد، مرشح مستقل في الدائرة الثامنة بإمبابة.

وأشار إلى أن الوفاة لن تؤثر على سير عملية الاقتراع أو التصويت، مؤكدًا استمرار الهيئة في متابعة العملية الانتخابية عبر رؤساء لجان المتابعة، الذين تم تزويدهم بكافة المعلومات اللازمة لمتابعة مجريات التصويت والتأكد من انتظام العملية في جميع اللجان.

التأكيد على استمرارية العملية الانتخابية

أكد القاضي بندارى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تولي أهمية قصوى لضمان سير التصويت بشكل منظم، مشيرًا إلى أن جميع اللجان تعمل بكامل طاقتها لاستقبال الناخبين ومراقبة العملية الانتخابية في الوقت نفسه، مع الالتزام بالقوانين الانتخابية وتعليمات الهيئة.

كما تم التأكيد على تيسير دخول وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني إلى اللجان لضمان الشفافية والمصداقية في الانتخابات، خاصة في اليوم الأخير للتصويت في الدوائر الملغاة.