نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رؤساء لجان متابعة الدوائر الملغاة يؤكدون انتظام سير العملية الانتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، سلسلة اتصالات مع رؤساء لجان المتابعة في محافظات الدوائر الملغاة، لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني من التصويت، والتأكد من انتظام العمل في جميع اللجان الفرعية.

وأكد القاضي بندارى على انسيابية سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي معوقات تؤثر على التصويت، مع متابعة مستمرة لجميع اللجان لضمان الشفافية والنزاهة في الانتخابات.

متابعة سير العملية في محافظات مختلفة

محافظة الجيزة

أشار القاضي الشريف العقبي، رئيس لجنة متابعة محافظة الجيزة، إلى أن جميع اللجان الفرعية تعمل بصورة منتظمة، مؤكدًا عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

كما تم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بوفاة المرشح عن الدائرة الثامنة بإمبابة، دون تأثير على عملية التصويت.

محافظة الإسكندرية

أكد القاضي تامر الخطيب، رئيس لجنة متابعة محافظة الإسكندرية، أن العملية الانتخابية تسير بهدوء تام في جميع اللجان الفرعية وعددها 89 لجنة، مشيرًا إلى استمرار متابعة سير التصويت لحين إغلاق اللجان وبدء فرز الأصوات.

محافظة البحيرة

صرح القاضي محمد عبدالعظيم، رئيس لجنة متابعة محافظة البحيرة، بأن جميع اللجان الفرعية في المحافظة وعددها 197 لجنة بدأت العمل في مواعيدها الرسمية، ويتم متابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة لضمان انتظام سيرها خلال اليوم الثاني.

محافظة سوهاج

أوضح القاضي عبدالناصر الطيب، رئيس لجنة متابعة محافظة سوهاج، أن سير التصويت في 686 لجنة فرعية ضمن 7 لجان عامة يسير بانتظام، مؤكدًا متابعة العمل حتى انتهاء اليوم وبدء فرز الأصوات.

محافظة قنا

أكد القاضي إسماعيل زناتي، رئيس لجنة متابعة محافظة قنا، انتظام عمل جميع اللجان الفرعية وعددها 52 لجنة منذ بداية اليوم في الساعة التاسعة صباحًا، دون أي مشكلات تذكر.

محافظة الفيوم

أفاد القاضي إيهاب هبة، رئيس لجنة متابعة محافظة الفيوم، بأن جميع اللجان الفرعية وعددها 152 لجنة بدأت العمل بشكل جيد، مع متابعة دقيقة لعملية الاقتراع أولًا بأول لضمان استكمال اليوم الانتخابي وفق الخطة المرسومة.

الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع العملية بدقة

تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات على استمرار متابعة سير العملية الانتخابية في جميع الدوائر الملغاة لضمان إتمام التصويت بنزاهة وشفافية، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للناخبين وممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد مسؤولو الهيئة على أن جميع اللجان تعمل بكامل طاقتها، وأنه لا توجد أي مشاكل تمنع استمرار التصويت، كما أن الوفاة الأخيرة لأحد المرشحين في الجيزة لا تؤثر على العملية الانتخابية.