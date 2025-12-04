نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تصحيح مواد اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات تصحيح مواد اختبارات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي للعام الدراسي 2025/2026، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد من وزارة التربية والتعليم لضمان سير العملية الامتحانية بدقة وشفافية.

وأكدت الإدارات التعليمية أن جميع لجان التصحيح تعمل على متابعة أوراق الإجابات بدقة، مع الالتزام بالضوابط والمعايير المحددة لتصحيح كل مادة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والحفاظ على مستوى العدالة في تقدير الدرجات.

وشددت المدارس على أهمية ضبط عملية التصحيح لضمان سرعة إعلان النتائج بعد انتهاء جميع الإجراءات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية، بما يضمن سلامة الطاقم التعليمي والطلاب خلال فترة التصحيح.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات وزارة التربية والتعليم للامتحانات المقبلة، مع تعزيز جودة التقييم ومراجعة كافة الأوراق للتأكد من دقة الدرجات وإعلانها في الوقت المناسب، بما يعكس الجهود المبذولة في تحسين العملية التعليمية ومتابعة تقدم الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية.