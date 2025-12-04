نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية

ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة بما فيها الجهود المصرية الأمريكية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية فى إطار إتفاق شرم الشيخ للسلام كذلك سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين البلدين.

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن إعتزازه بالعلاقات الممتدة التى تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكرى بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين.

فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية على الدور الهام الذى تقوم به الدولة المصرية فى ترسيخ دعائم السلام والإستقرار بالمنطقة، كما أشاد بالقدرات التنظيمية والمستوى المتميز

لفعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2025 " وما يتضمنه من عرض لأحدث الأسلحة والمعدات من مختلف كبرى شركات وجهات الصناعات الدفاعية حول العالم وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية.