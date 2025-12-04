نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد جناح شركة أميستون إنترناشيونال جروب كبرى الشركات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تفقد جناح شركة أمستون ومقابلة دكتور بيتر بطرس رئيس مجلس الادارة حيث أكد على أهمية زيادة فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة بين الجانبين.



وأوضح أن الهيئة تتطلع بقوة إلي التعاون الجاد وزيادة فرص الاستثمار الحقيقي، وترحب بعقد الشراكات لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي.

معربا عن اعتزازه بالتعاون مع شركة أميستون انترناشيونال جروب كبرى الشركات المصرية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية