نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الدفاع الجوى تنظم ندوة علمية لقوات الدفاع الجوى على هامش فعاليات المعرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستمرت لفعاليات المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية " إيديكس -2025 " حيث شهد المعرض حضور جماهيرى كثيف على مدار فعالياته بما يعكس مدى نجاح تنظيم هذا الحدث الدولى على أرض مصر،

فضلًا على المشاركة الفعالة لمختلف كبرى شركات التسليح العالمية ومشاركة مصر بجناح متميز يحتوى

على صناعات عسكرية متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو توطين مجال التسليح والصناعات الدفاعية بما يسهم فى صقل دور مصر الرائد بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

كما شهد المعرض حرص الوفود العسكرية على تفقد كافة أجنحة المعرض ومتابعة كل ما هو جديد فى أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية، فضلًا عن التواجد الإعلامى المكثف من مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية التى حرصت على التواجد لنقل صورة حية من حالة التفاعل التى يقدمها المعرض لكافة المهتمين والعاملين بمجالات التسليح والصناعات الدفاعية.

فيما حرص عدد من الزائرين على الإشادة بالمعرض فى نسخته الرابعة كونها نسخة متميزة على مستوى التنظيم بإعتباره منصة عالمية بتواجد شركات التسليح الرائدة دوليًا، كذلك مدى التقدم الذى تشهده الصناعة الوطنية

فى مجالات التسليح المختلفة بما يبرز الرؤية الإستراتيجية الطموحة للدولة المصرية بكافة المجالات.

وعلى هامش فعاليات المعرض نظمت قوات الدفاع الجوى ندوة علمية تحت عنوان ( أسلوب توفير الدفاع الجوى والصاروخى لمجابهة العدائيات الجوية الحديثة )، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة قوات الدفاع الجوى للدول الشقيقة والصديقة وممثلوا كبرى الشركات العالمية فى مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوى.

وألقى الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بكافة الوفود المشاركة

فى الندوة، مشيرًا إلى أهمية الحدث للتعرف على تداعيات الحروب الحديثة وما أظهرته من تهديدات جوية بإستخدام التقنيات السيبرانية والذكاء الإصطناعى فى المسيرات والصواريخ متعددة رؤوس التدمير مما يجعلها تحديًا كبيرًا لأنظمة الدفاع الجوى.

وأختتمت الندوة بحلقة نقاشية بواسطة عدد من الخبراء العسكريين، كذلك تقديم عدد من الحلول المقترحة بواسطة الشركات المشاركة بفاعليات الندوة.