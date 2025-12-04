نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة مع الشركة العربية العالمية للبصريات في مجال التكامل الصناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم مع الشركة العربية العالمية للبصريات في هذا الصدد أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات.



وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل الصناعي لتوطين التكنولوجيا في مجال العديد من الصناعات الدفاعية المتطورة

من جانبه أعرب اللواء أ.ح طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات عن

تقديره لهذا التعاون مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في مجال تكنولوجيا الصناعات الدفاعية