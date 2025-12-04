نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يهنئ رومانيا وتايلاند بعيدهما القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببرقيتي تهنئة رسميتين إلى رومانيا وتايلاند، بمناسبة احتفالهما بعيدهما القومي، معبرًا عن تمنياته لهما بدوام التقدم والازدهار لشعبيهما.

برقية تهنئة لرومانيا

أرسل الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكوشور دان، رئيس رومانيا، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لرومانيا.

وفي سياق ذلك، كلف السيد الرئيس حسام زعتر، الأمين برئاسة الجمهورية، بزيارة سفارة رومانيا بالقاهرة لتقديم التهاني بهذه المناسبة الرسمية.

برقية تهنئة لتايلاند

كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك ماها فاجير الونجكورن، ملك تايلاند، متمنيًا له ولشعبه استمرار الازدهار والنماء.

وفي هذا الإطار، أوفد السيد الرئيس محمد رضا السيد، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة لتسليم التهاني بهذه المناسبة.

تعزيز العلاقات الدولية

وتأتي هذه البرقيات في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكل من رومانيا وتايلاند، بما يعكس الاهتمام المصري الدائم بالتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل التهاني الرسمية في المناسبات الوطنية.

دور الدبلوماسية المصرية

تشكل هذه التهاني جزءًا من الدبلوماسية الرسمية المصرية التي تعمل على تعميق الروابط الثنائية وتأكيد التضامن والاحترام المتبادل بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في مختلف المناسبات الوطنية والدولية.