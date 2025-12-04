نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار ودرجات الحرارة على المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، حيث تتأثر البلاد بفرص أمطار خفيفة ومتقطعة على بعض المناطق، مع استمرار الطقس البارد في الصباح واعتداله نهارًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس العامة

يشهد اليوم طقسًا متقلبًا بين البرودة في الصباح الباكر، واعتدال الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يميل الطقس إلى البرودة في بداية الليل ويصبح باردًا في نهايته.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط وجنوب سيناء، قد تتسبب في سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق دون أن يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية.

خرائط الأمطار المتوقعة

تتوقع الأرصاد أن تشهد السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، وبعض مناطق حلايب وشلاتين، فرصًا لأمطار متقطعة وخفيفة خلال الساعات القادمة، مع استمرار الطقس البارد في الصباح على هذه المناطق.

درجات الحرارة على المدن والمحافظات

القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 18°C، العظمى 25°C

العاصمة الإدارية: الصغرى 16°C، العظمى 26°C

6 أكتوبر: الصغرى 16°C، العظمى 26°C

بنها: الصغرى 17°C، العظمى 24°C

الوجه البحري والدلتا

دمنهور: الصغرى 18°C، العظمى 24°C

وادي النطرون: الصغرى 17°C، العظمى 25°C

كفر الشيخ: الصغرى 17°C، العظمى 24°C

المنصورة: الصغرى 18°C، العظمى 24°C

الزقازيق: الصغرى 18°C، العظمى 25°C

شبين الكوم: الصغرى 17°C، العظمى 24°C

طنطا: الصغرى 17°C، العظمى 24°C

مدن السواحل الشمالية

دمياط: الصغرى 16°C، العظمى 23°C

بورسعيد: الصغرى 17°C، العظمى 24°C

الإسكندرية: الصغرى 16°C، العظمى 24°C

العلمين: الصغرى 16°C، العظمى 23°C

مطروح: الصغرى 17°C، العظمى 24°C

السلوم: الصغرى 15°C، العظمى 22°C

سيوة: الصغرى 12°C، العظمى 24°C

القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: الصغرى 15°C، العظمى 26°C

السويس: الصغرى 15°C، العظمى 26°C

العريش: الصغرى 11°C، العظمى 24°C

رفح: الصغرى 15°C، العظمى 24°C

جنوب سيناء

رأس سدر: الصغرى 13°C، العظمى 25°C

نخل: الصغرى 6°C، العظمى 22°C

سانت كاترين: الصغرى 5°C، العظمى 16°C

الطور: الصغرى 15°C، العظمى 25°C

طابا: الصغرى 13°C، العظمى 23°C

شرم الشيخ: الصغرى 19°C، العظمى 28°C

مدن البحر الأحمر

الغردقة: الصغرى 17°C، العظمى 27°C

مرسى علم: الصغرى 18°C، العظمى 28°C

شلاتين: الصغرى 22°C، العظمى 27°C

حلايب: الصغرى 24°C، العظمى 26°C

أبو رماد: الصغرى 22°C، العظمى 27°C

رأس حدربة: الصغرى 24°C، العظمى 26°C

شمال الصعيد

الفيوم: الصغرى 13°C، العظمى 25°C

بني سويف: الصغرى 12°C، العظمى 25°C

المنيا: الصغرى 13°C، العظمى 26°C

جنوب الصعيد

أسيوط: الصغرى 12°C، العظمى 26°C

سوهاج: الصغرى 13°C، العظمى 27°C

قنا: الصغرى 14°C، العظمى 29°C

الأقصر: الصغرى 14°C، العظمى 30°C

أسوان: الصغرى 16°C، العظمى 30°C

الوادي الجديد: الصغرى 16°C، العظمى 29°C

أبو سمبل: الصغرى 15°C، العظمى 30°C

نصائح الأرصاد للمواطنين

ارتداء ملابس دافئة في الصباح الباكر والمساء.

الانتباه أثناء القيادة على الطرق خاصة مع الرذاذ الخفيف على بعض المناطق.

متابعة تحديثات الهيئة حول خرائط الأمطار ودرجات الحرارة بشكل لحظي.