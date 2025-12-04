نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال عوض تعلن الحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر منطقة محمية طبيعية بحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4419 لسنة 2025 بإعلان المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية بحرية مما يُعد نقلة نوعية في جهود الدولة لحماية التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية المستدامة في البحر الأحمر.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن القرار يشمل تحديد المساحات البحرية المضافة إلى نطاق المحميات الطبيعية، استنادًا إلى الخرائط والإحداثيات الرسمية، ليُستكمل بذلك الإطار القانوني للمحميات التي سبق إعلانها بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 450 لسنة 1986، 143 لسنة 2003، و1618 لسنة 2006.

وأضافت د. منال عوض أن الهدف الرئيسي لهذا الإعلان هو حماية المنظومة البيئية الفريدة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الأزرق من خلال الأنشطة السياحية والبيئية المستدامة، مؤكدة أنه سيتم السماح بممارسة الأنشطة وإقامة المشروعات السياحية والتنموية داخل المنطقة وفقًا للضوابط البيئية المقررة بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بمهام وزير البيئة أن القرار نصّ على تكليف محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء، كل في نطاق اختصاصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحراسة المحمية وإدارتها.

ولفتت د. منال عوض إلى أن هذا القرار يعزز مكانة مصر إقليميًا في ملف حماية الشعاب المرجانية، ويمثل خطوة جديدة نحو دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الوطنية، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجه النظم البيئية البحرية حول العالم.