نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة البنك التجاري الدولي تجدد دعمها لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وتغطي علاج 403 مريضًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مؤسسة البنك التجاري الدولي تجدد دعمها لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وتغطي علاج 403 مريضًا

أعلنت مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق عن تجديد التعاون مع مؤسسة البنك التجاري الدولي، بهدف تغطية تكاليف علاج 403 من مرضى الحروق في الأقسام الداخلية والخارجية بالمستشفى.

ويأتي هذا التعاون استمرارًا للشراكة الناجحة التي انطلقت عام 2022، والتي تضمنت تجهيز غرفة عناية مركزة لمرضى الحروق من الأطفال، وهو ما ساهم في تعزيز قدرات المستشفى على استقبال الحالات الحرجة وتقديم خدمات طبية متخصصة لهم.

دعم متواصل لتحسين جودة حياة المرضى

وأكدت مؤسسة البنك التجاري الدولي أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها لدعم المبادرات الصحية التي تسهم في تحسين جودة حياة المرضى وتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم، مشيرة إلى أن الاستثمار في الصحة يعد من أهم المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها المؤسسة في خدمة المجتمع.

تصريحات عمرو الجنايني حول الشراكة الإنسانية

وقال السيد/ عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي

البنك التجاري الدولي – مصر CIB ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر:

“نؤمن في مؤسسة البنك التجاري الدولي أن الاستثمار في صحة الأطفال هو استثمار في مستقبل أكثر أمانًا وعدالة للمجتمع. وتجديد تعاوننا مع مستشفى أهل مصر يأتي انطلاقًا من التزامنا بمساندة الفئات الأولى بالرعاية، ودعم المؤسسات الطبية الرائدة في تقديم خدمات متخصصة لمرضى الحروق. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المسيرة الإنسانية التي تعطي الأمل وتغير حياة مئات الأسر.”

إشادة من مستشفى أهل مصر بدور القطاع الخاص

من جانبها، ثمّنت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم رسالة المستشفى، لافتة إلى أن مساهمة مؤسسة البنك التجاري الدولي تُعد نموذجًا يُحتذى به في تكامل الجهود بين المجتمع المدني والقطاع الخاص لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت السويدي أن استمرار الشراكة مع مؤسسة البنك التجاري الدولي يعكس إيمانًا حقيقيًا بأهمية الاستثمار في القطاع الصحي، ليس فقط لتوفير العلاج اللازم لمرضى الحروق، وإنما أيضًا لمنحهم ولأسرهم الأمل في مستقبل أفضل، مشددة على أن مثل هذه المبادرات تُمثل طوق نجاة للآلاف من الحالات التي تعاني من آثار الحروق جسديًا ونفسيًا.

مستشفى أهل مصر صرح طبي رائد في علاج الحروق

ويعد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، صرحًا طبيًا رائدًا في هذا المجال، يقدم خدمات علاجية متكاملة للمريض بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، ويعتمد على تعزيز إمكانياته من خلال توفير أحدث الحلول والتقنيات الطبية المتطورة، إلى جانب فريق طبي وتمريضي متميز ومدرب على أحدث أساليب العلاج لضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية.