نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل توفر 360 فرصة عمل جديدة بشركة للصناعات الغذائية في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة الجيزة والإدارة العامة للتشغيل، عن توفير 360 فرصة عمل جديدة داخل شركة كبرى للصناعات الغذائية بالجيزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة التوسع في توفير فرص عمل لائقة للشباب وتحسين معدلات التشغيل على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لجهودها في ربط الباحثين عن العمل بفرص حقيقية داخل سوق العمل، وتوفير وظائف في بيئات مستقرة ومؤمنة، خاصة داخل المؤسسات الصناعية الكبرى العاملة في مصر.

تفاصيل الوظائف المطلوبة

أوضحت وزارة العمل أن الشركة تفتح باب التعيين لعدد كبير من التخصصات، تشمل:

100 مندوب مبيعات

الراتب: من 13،000 إلى 15،000 جنيه.

100 سائق مبيعات

الشروط: رخصة مهنية.

الراتب: من 8،000 إلى 9،000 جنيه.

100 عامل إنتاج

الراتب: رواتب مجزية وفق طبيعة العمل.

50 سائق

الشروط: رخصة مهنية.

الراتب: من 8،000 إلى 9،000 جنيه.

10 مدخلي بيانات

الراتب: لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.

وأكدت الوزارة أن الشركة توفر مزايا تنافسية وفرصًا كبيرة للتدرج الوظيفي داخل مختلف القطاعات التابعة لها.

موعد ومكان التقديم

تبدأ المقابلات اعتبارًا من الغد، يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، ولمدة شهر كامل، وذلك بمقر الشركة الكائن في: