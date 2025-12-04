نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والبنك التجاري الدولي –مصر- CIB لزيادة مبلغ التمويل العقاري إلى 12 مليار جنيه لدعم محدودي ومتوسطي الدخل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والبنك التجاري الدولي –مصر- CIB لزيادة مبلغ التمويل العقاري إلى 12 مليار جنيه لدعم محدودي ومتوسطي الدخل

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي- مصر – CIB، أحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصري، لتعزيز التعاون في مجال التمويل العقاري، وتمويل المستفيدين من إعلانات الصندوق المختلفة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقام بالتوقيع كل من السيدة الأستاذة / مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والسيد الأستاذ / اسلام ذكرى، الرئيس المالي للمجموعة ولقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي -مصر- CIB بحضور السيد / ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والسيد/ احمد الشافعي، رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع المباشر بالبنك التجاري الدولي-مصر – CIB

حضور موسع من قيادات الجانبين

وشهد مراسم توقيع بروتوكول التعاون عددًا من المسئولين بالطرفين، السيدة/ أمنية المعداوى، مدير عام الإدارة العامة للدعم بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد / شهاب ممدوح رئيس قطاع التمويل العقاري من البنك التجاري الدولي –مصر- CIB

تصريحات مي عبد الحميد حول أهمية التعاون

وعقب توقيع البروتوكول، أوضحت السيدة الاستاذة/ مي عبد الحميد أن البنك التجاري الدولي –مصر- CIB من الشركاء الرئيسيين للصندوق في مجال تقديم وإتاحة التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق.

زيادات جديدة في قيمة التمويل العقاري

واضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق ضمن المبادرة الرئاسية. وأشارت إلى أن هذا البروتوكول الجديد يهدف إلى زيادة المبلغ المخصص للبنك التجاري الدولي لتمويل المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بقيمة ست مليارات جنيهًا مصري اضافية، وبذلك يصبح إجمالي المبلغ المخصص للبنك اثنا عشر مليار جنيه مصري.

دور البنك التجاري الدولي في دعم التمويل العقاري

ومن جانبه، أكد الأستاذ / اسلام ذكرى، إن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يأتي امتدادًا لجهود البنك في دعم برامج التمويل العقاري الموجهة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، لذلك يعمل على تسهيل إجراءات التمويل بما يساهم في مساعدتهم على تملك السكن الملائم وبشروط ميسرة.

إشادة بدور صندوق الإسكان في دعم الشباب

وأعرب السيد/ ياسر عبد الله عن تقديره للدور الذي يقوم به صندوق الإسكان في تلبية احتياجات الشباب الطامحين في الحصول على وحدات سكنية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى حرص البنك التجاري الدولي -مصر- CIBعلى دعم مبادرات التمويل العقاري منذ انطلاقها تماشيًا مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

جانب من التوقيع

أرقام تعكس نجاح منظومة التمويل العقاري

وأضاف السيد/ احمد الشافعي أن البنك حقق نجاحًا في قطاع التمويل العقاري، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ستة مليار جنيه استفاد منها أكثر من أربعة وثلاثون ألف عميل.

رسالة ختامية تؤكد استمرار التعاون

وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين على أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه يعتبر بمثابة استمرارا للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين.